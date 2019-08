Fernanda Montenegro vem para o 29º Cine Ceará

Um dos maiores nomes da TV e do cinema nacional estará em Fortaleza na abertura da 29º Cine Ceará. Fernanda Montenegro teve presença anunciada nas redes sociais do evento que começa no dia 30 de agosto. A atriz faz uma participação especial no filme "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz, que irá abrir o festival. O longa de Karim Aïnouz foi premiado como melhor filme na mostra Un Certain Regard no Festival de Cannes.

Livre adaptação do romance homônimo de Martha Batalha, o longa já recebeu elogios de algumas das mais prestigiosas publicações do segmento de cinema no mundo, como o The Hollywood Reporter, Screen Daily e Variety. Além de Cannes e Munique, o filme esteve nas seleções oficiais dos festivais de Sydney, do Midnight Sun, na Finlândia, e de Karlovy Vary, na República Tcheca, e será exibido no Transatlantyk Festival, na Polônia, e no Festival de Cinema da Nova Zelândia.

O 29º Cine Ceará é uma promoção da Universidade Federal do Ceará, através da Casa Amarela Eusélio Oliveira, com apoio do Governo do Estado do Ceará por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (SIEC), Secretaria Estadual da Cultura, e da Prefeitura de Fortaleza através da Secultfor. Conta com patrocínio de empresas públicas e privadas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através da SP Combustíveis, M. Dias Branco, Café Santa Clara e Cegás. Agradecimentos: Enel. A realização é da Associação Cultural Cine Ceará, Bucanero Filmes e da Secretaria Especial da Cultura – Governo Federal.

O filme



Rio de Janeiro, 1950. Eurídice, 18, e Guida, 20, são duas irmãs inseparáveis que moram com os pais em um lar conservador. Ambas têm um sonho: Eurídice o de se tornar uma pianista profissional e Guida de viver uma grande história de amor. Mas elas acabam sendo separadas pelo pai e forçadas a viver distantes uma da outra. Sozinhas, elas irão lutar para tomar as rédeas dos seus destinos, enquanto nunca desistem de se reencontrar.



Serviço

29° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

De 30 de agosto a 06 de setembro de 2019 em Fortaleza

Informações: www.cineceara.com

Tel: (85)3055-3465 e 99134-1101

Toda a programação tem acesso gratuito