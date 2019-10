Fernanda Montenegro pede desculpas por ir ao Encontro com Fátima Bernardes de óculos escuros

Fernanda Montenegro foi uma das convidadas do Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira (11). A atriz participou do programa para falar sobre os seus 90 anos, que serão celebrados no dia 16 de outubro. Na ocasião, Montenegro apareceu de óculos escuros e explicou estar com conjutivite.

"Podia estar melhor, mas estou com uma conjuntivite. Peço até desculpas, estou de óculos para não ferir o bom gosto do programa", diz.

A apresentadora brincou com a situação dizendo que "isso me deixa numa sensação de que você é igual à gente. No geral, a gente às vezes coloca você em um lugar tão incrível, que pelo menos vejo que você também às vezes aparece uma conjuntevitezinha", afirmou Fátima.

Seguindo o clima descontraído, Fernanda Montenegro disse que o uso dos óculos teriam uma vantagem. Eu tenho bolsas [nos olhos] de 90 anos. Com os óculos pretos, eu não tenho as bolsas", brincou.

Durante o programa, Bernardes aproveitou a oportunidade e divulgou o livro de memórias da atriz, escrito em colaboração com a jornalista Marta Góes. “A Fernanda vai completar 90 anos e muito do que ela viu, do que ela viveu, do que ela sentiu, do que ela falou, do que ela pensou está aqui nesse livro: Prólogo, Ato, Epílogo."