Fernanda Montenegro comemora 90 anos com missa e festa para 25 pessoas no Rio de Janeiro

A atriz Fernanda Montenegro celebrou 90 anos na última quarta-feira (16) com uma missa no Mosteiro de São Bento durante o dia e um jantar intimista no apartamento da filha, a atriz e escritora Fernanda Torres. Regina Casé, Julia Lemmertz, Gilberto Gil e a esposa Flora Gil foram os únicos convidados a divulgarem registros do encontro nas redes sociais, no dia seguinte ao jantar. A homenageada da noite teria pedido discrição.

Segundo o portal baiano Correio 24horas, o encontro reuniu 25 pessoas. Além de Fernanda Torres, a atriz é mãe do produtor de televisão Claudio Torres, ambos fruto do casamento com o também ator Fernando Torres (1927-2008), e avó de Joaquim, Antonio e Davi. O neto mais velho, Joaquim, filho de Fernanda e Andrucha Waddington, contracena com a avó no filme "O Juízo" com estreia prevista para o fim deste ano.

Fernanda Montenegro chega aos 90 anos como a única atriz brasileira indicada ao Oscar em categoria de atuação. Já são quase 80 filmes, novelas e minisséries, além de centenas de peças teatrais.

Até o final de 2019, Fernanda estreia "A vida invisível", vencedor da mostra "Um certo olhar" em Cannes e "O Juízo", ao lado do rapper Criolo.