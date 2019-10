Fernanda Gentil se defende nas redes sociais após declarações polêmicas em entrevista

A apresentadora Fernanda Gentil se defendeu, por meio de um texto publicado nas redes sociais, após a repercussão negativa de entrevista concedida a coluna do último domingo (27) da jornalista Mônica Bergamo, para o jornal Folha de São Paulo. A apresentadora disse ter ficado assustada com a repercussão das declarações, nas quais afirmou respeitar quem acha que é crime beijo gay e, também, quem é racista.

Sobre o teor da entrevista, Fernanda afirmou acreditar em opiniões diferentes dentro de um mesmo assunto em debate e comentou: "essas são opiniões que eu respeito". A apresentadora do "Se Joga", também acrescentou que "não existe respeitar a homofobia. O racismo. A gordofobia. E nenhuma outra fobia".

No texto publicado no Instagram, Fernanda criticou a mudança de contexto da entrevista: "Frases, vírgulas e pontos são cortados, é normal. Uma ponta cola na outra e cria-se um novo contexto. E nesse novo contexto eu virei a dona de uma ideologia absurda", comentou.

Na publicação, a apresentadora também comentou a exposição do relacionamento com a jornalista Priscila Montandon, com quem é casada há dois anos. "Sobre as dores, uma das minhas maiores, foi pública: dia 30 de setembro de 2016, o dia de assumir para um país inteiro que eu - uma mulher, de trabalho público, no meio do esporte, funcionária de uma tv aberta - estava namorando uma mulher", acrescentou.

Fernanda Gentil e Priscila assumiram o relacionamento em setembro de 2016. Reprodução/Instagram

As declarações de Fernanda geraram vários comentários nas redes sociais, desde críticas ao seu posicionamento à apoiadores.