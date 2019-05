Fenômeno do público infantil, Mundo Bita retorna a Fortaleza e celebra novidades do canal 

Se você esteve em contato com crianças pequenas de 2012 até aqui, é provável que os versos “Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha/ Acorda o bezerro e a vaquinha/ Que já cocoricou Dona Galinha” não soem estranhos. Hit do Mundo Bita, a “Fazendinha” e outras canções fofas fizeram o nome da turma do mágico e dos demais personagens da animação infantil, sucesso de audiência no You Tube.

Hoje, o Bita soma mais de três bilhões de visualizações dentre os vídeos postados em seus dois canais (“Mundo Bita” e “Mundo Bita Vevo”) no You Tube – a principal plataforma de divulgação do conteúdo infantil. Por dia, os clipes da turma têm uma média de cinco milhões de visualizações.

E ainda, para além de produtos licenciados, da veiculação na Netflix, dentre outros desdobramentos de veiculação do conteúdo, o Mundo Bita ganha sua versão nos palcos. Neste domingo (19), os personagens estarão no Teatro RioMar (Papicu), em Fortaleza, se apresentando em duas sessões (14h30 e 17h30) do espetáculo “Viva as Descobertas”.

Segundo João Henrique Souza, roteirista do Mundo Bita e um dos sócios da Mr. Plot (produtora pernambucana que desenvolve o conteúdo), levar os personagens da animação para os palcos foi uma consequência do sucesso no You Tube. Desde que os primeiros vídeos “estouraram” em 2012 - além da “Fazendinha”, “Fundo do Mar” e “Voa voa Passarinho” são desse tempo - os criadores estabeleceram contato com a audiência e perceberam que as pessoas queriam esse contato ao vivo.

“No início, tentamos fazer com banda, mas a estrutura ficou pesada para circular pelo Brasil. Criamos a personagem Flora, pra cantar nos shows. O Chaps (Melo, principal compositor e vocalista das músicas) não tem condições de sair em turnê. O trabalho dele é no estúdio, na direção criativa”, detalha João Henrique.

Da tela digital para os palcos, os personagens se manifestam de formas diferentes. No vídeo, o mágico e sua turma não falam, e se movimentam com a música de fundo. Ao vivo, eles conversam e interagem com a plateia. “A gente ainda usa as animações (do You Tube) num telão. Há essa ligação transmídia, esse jogo do virtual e do real”, observa o roteirista.

Rádio Bita

Uma das novidades do canal é a série “Rádio Bita”. Nesta sequência, os criadores produzem animações a partir de canções que ganharam alcance pela rádio na história da MPB. “Vida do Viajante”, clássico de Luiz Gonzaga, ganhou uma versão postada neste mês de maio.

“Como é grande o meu amor por você” teve a versão aprovada por Roberto Carlos e “Como uma onda”, de Lulu Santos, foi cantada junto pelo compositor carioca, que ainda virou personagem na animação. “Ele (Lulu) curtiu a ideia desde o começo, e adorou que virou personagem. E a gente mesmo pensou em ‘Como uma onda’, pela mensagem bem importante para as crianças, sobre a questão do tempo, de aproveitar o momento”, reflete João Henrique.

A parceria entre o Bita e grandes nomes da MPB nasceu “por culpa” de Milton Nascimento. O “Bituca” (que tem um cachorro chamado “Bita”) gravou “O Trem das Estações” em 2017 e gostou tanto da experiência que chamou os criadores do Bita, no mesmo ano, para gravar uma versão do clássico “Bola de meia, bola de gude”. “Foi nossa primeira gravação sem ser de composição própria. Daí passamos o ano de 2018 planejando a Rádio Bita”, situa o roteirista.

Realidade

Embora os criadores do Bita precisem alimentar uma audiência que se equipara a de um canal de TV aberta, o conteúdo não deixa de abordar a vida das crianças fora da tela. Reconhecendo que a criança de hoje normalmente passa muito tempo diante do celular, João Henrique observa que existe uma preocupação de criar conteúdos que estimulem o desenvolvimento infantil no “mundo real”.

A série “Bita e o Nosso Dia” do canal do You Tube, por exemplo, reúne clipes sobre o dia a dia e as diversas fases de desenvolvimento das crianças. O hábito de escovar os dentes, tomar banho, ir à escola, se tornaram temas da turma.

“A gente sabe o que o digital representa nas casas das famílias, mas desde o início do Bita os vídeos mostram como é importante o contato das crianças com o mundo. Estimulamos as brincadeiras, as idas à praia, aos parques, algo que apresente a vida”, reflete o roteirista.

Futuro

Para 2019, João Henrique situa que a turma do Bita deve ganhar mais vídeos da série Rádio Bita, lançar uma temporada de clipes novos com o tema “Bita e o Circo”, além de investir em um processo de internacionalização do conteúdo. Os desenhos serão traduzidos para o espanhol e adaptados para o “português de Portugal”. No mercado editorial, um livro escrito pelo ator Lázaro Ramos sairá inspirado na história do personagem Dan, a criança negra da turma.

Por fim, o roteirista destaca que uma série dramatúrgica está em fase de elaboração dos roteiros. “No segundo semestre, vamos ilustrar e animar os primeiros episódios. É um grande sonho da gente”, vislumbra.

Ao vivo, o Mundo Bita ganhou uma versão desde que o canal do You Tube conquistou grande audiência Foto: Ricardo Acioli

Serviço

Mundo Bita – Viva as Descobertas

Show com os personagens da turma neste domingo (19), às 14h30 e 17h30, no Teatro RioMar (Rua Lauro Nogueira, 1500, Papicu – piso L3 do Shopping RioMar). Ingressos: R$ 60 (Plateia Alta), R$ 80 (Plateia Baixa B) e R$ 90 (Plateia Baixa A). Contato: teatroriomarfortaleza.com.br