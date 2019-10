Felipe Titto leva 15 pontos na perna após ser mordido por cachorro

Felipe Titto foi mordido pelo próprio cachorro de estimação, Thor, neste domingo (27). O ator explicou no stories do Instagram, que Thor tem traumas com água e, ao vê-lo pulando na piscina, o cão achou que deveria salvá-lo e acabou mordendo a perna de Titto. Ele levou 15 pontos no local do ferimento.

"Olha a presepada de fim de domingo. Fui pular na piscina, o Thor tem um pouco de trauma, ele não gosta que eu nade. Eu vou dividir com vocês esse momento. Eu fui pular e ele foi me segurar pelo tornozelo, acabou mordendo minha perna. Tranquilo o rombo", brincou o ator, que também falou sobre os traumas do cão.

"O Thor é adotado, então não conheço o histórico de traumas que ele teve ou não, mas imagino que isso seja uma particularidade dele, ele não gosta de forma nenhuma que a gente entre na água", disse Titto. "Teve gente que me perguntou se eu ia brigar com ele. Óbvio que eu não vou brigar com ele, até porque ele não teve culpa nenhuma, a intenção dele foi me proteger", expcliou o ator.