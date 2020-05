Felipe Prior acusa Rafa Kalimann de 'unfollow', e os dois trocam farpas nas redes sociais

Os ex-BBBs Felipe Prior e Rafa Kalimann trocaram "acusações" nas redes sociais, após quase duas semanas do fim do reality. As mensagens no Twitter foram publicadas depois que Prior descobriu que Rafa não o seguia no Instagram.

"Eu fiz alguma coisa pra você, Rafa, no BBB? Apenas joguei. Pensava que as orações e mensagem dentro da casa eram verdadeiras, querendo o meu bem. Mas o.k.. Não falo mais nada desse assunto. Como disse: tem bastante gente que gosta de mim", desabafou.

O arquiteto Felipe Prior também escreveu que com o fim do programa, ele tinha o desejo de manter a amizade com todos os participantes do BBB20, inclusive com o Daniel, com quem teve várias discussões na casa. "Agora quem não segue mais sou eu pronto. Queria ser amigo de todos e tratei o Big Brother como uma competição. Se não faz questão de ter a minha amizade", disse.

Questionada por fãs pelo o porquê de ter parado de seguir o Prior, Rafa explicou que nunca o seguiu nas redes sociais. Em uma live, a digital influencer explicou porquê não seguia o arquiteto. "Prior, eu não te dei unfollow, eu nunca te segui. Não era eu que ficava com minhas redes sociais. Quem estava aqui fora com as minhas redes sociais via tudo que estava acontecendo dentro da casa e eles acharam melhor não te seguir porque se eu chegasse aqui fora e visse, ia dar unfollow mesmo", contou.

A ex-bbb também se manifestou no Twitter sobre o assunto e disse que sempre esteve aberta no jogo para ver o lado bom de Prior. "Todos viram que eu tentei, que procurei ver o lado bom dele e me aproximei de coração. O tempo todo olhando o lado dele lá dentro também", escreveu.

Rafa Kalimann disse ainda que quando saiu, viu comentários que a deixaram triste e decepcionada. "Depois fui julgada por tê-lo deixado de seguir sendo que isso nem aconteceu. Respondi ao que me perguntaram do jeito que ele respondeu também", concluiu.