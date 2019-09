Felipe Neto garante que não tem intenção de disputar eleições

O youtuber Felipe Neto, 31, disse nesta quarta-feira (11) através de sua conta no Twitter que não tem a intenção de entrar na carreira política.

"Não possuo hoje qualquer intenção em disputar eleições, quaisquer que sejam. As chances disso acontecer, ao meu ver, são nulas", afirmou em um tuíte.

O influenciador ainda disse que "isso só mudaria caso acontecesse algo caótico que mudasse por inteiro minha maneira de pensar, algo que não acredito que vá acontecer".

Após a prefeitura do Rio de Janeiro enviar fiscais para a Bienal do Livro na sexta-feira passada (6), em busca de livros pornográficos e com temática LGBT, o youtuber decidiu patrocinar uma performance. No final de semana, ele comprou e distribuiu gratuitamente 10 mil livros com temas ou personagens do universo LGBT.

Entre os títulos escolhidos estavam "Dois Garotos se Beijando", de David Levithan (Galera); "Arrase!", de RuPaul (HarperCollins); "Boy Erased", de Garrard Conley (Intrínseca); e "Ninguém Nasce Herói", de Eric Novello (Seguinte).

O caso aconteceu depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciar que censuraria a HQ "Vingadores - A Cruzada das Crianças", que estava sendo vendida na Bienal. A história em quadrinho traz dois homens se beijando - o que Crivella considera pornografia e, portanto, atentaria contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.