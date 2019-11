Felipe Neto distribui dinheiro na internet em comemoração aos 35 milhões de seguidores

O youtuber Felipe Neto, 31, anunciou, nesta terça-feira (19) que, em celebração aos 35 milhões de assinantes no seu canal de vídeos, ele daria R$ 500 a quem, simplesmente, pedisse a ele. Na campanha, ele utilizou o aplicativo Picpay, uma carteira eletrônica que é carregada com cartão de crédito e pode ser usada para transferir dinheiro a amigos.

Em minutos, seus seguidores passaram a contar as suas histórias com a hashtag #FelipeNeto35Milhoes. Dinheiro para casar, para fazer cirurgia, uma reforma em casa e até para se alimentar entrou na lista de pedidos.

No final do dia, ele disse que tinha encerrado as doações e que tentou ajudar "o maior número de pessoas possível", mas não divulgou o valor total distribuído e nem informou se trata de uma ação promocional do aplicativo.

Em setembro deste ano, o youtuber comprou 10 mil livros com tema LGBT na Bienal do Livro, no Rio, para distribuir ao público. Ele tomou a decisão ao saber que as obras poderiam sofrer censura da prefeitura da cidade.

Na época, o prefeito Marcelo Crivella anunciou em seu Twitter que censuraria a HQ "Vingadores - A Cruzada das Crianças", que estava sendo vendida na Bienal. A história em quadrinho traz dois homens se beijando -o que Crivella considera pornografia e, portanto, atentaria contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.