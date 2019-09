Felipe Neto cancela presença em evento após ameaças: "Já tirei minha mãe do Brasil"

O youtuber Felipe Neto cancelou sua participação no "Educação 360", evento em que participaria nesta terça-feira (17), após sofrer ameaças contra a sua vida e a da sua família, como diz um comunicado enviado por sua equipe. A palestra aconteceria na Cidade das Artes, complexo cultural localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



Felipe Neto vem recebendo intimidações desde que tomou a iniciativa de comprar e distribuir 14 mil exemplares com temática LGBTQ como resposta a decisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de recolher a HQ “Vingadores – A cruzada das crianças” da Bienal do Livro devido ter a ilustração de dois personagens se beijando. A medida gerou diversos protestos e foi revogada pela Justiça.

No twitter, ele confirmou a notícia, dizendo ainda que a mãe já não mora no Brasil por consequência das ameaças. "Infelizmente a notícia é real. As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia. Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição. Manterei vocês sempre informados".

