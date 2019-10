Felipão realiza pocket-show para público da FM 93

Em mais uma edição do "FM 93 ao Vivo", o cantor Felipão tocou sucessos para o público da rádio, nesta quarta-feira (2). O projeto seleciona 30 espectadores para participar de pocket-show.

No repertório, músicas como "Solinho agressivo" e a parceria com Márcia Fellipe "Seu coração tá louco". A récem-lançada "Padrão de elegância" também animou os ouvintes.

Comemorando 20 anos de carreira com um show acústico neste sábado (5), o dono de um gingado inconfundível deu uma amostra do que o público vai conferir.

"Aqui eu me sinto muito em casa, vou deixar acontecer, improvisar", contou ao cantor sobre a apresentação ao vivo na rádio FM 93.

Figurinha carimbada nos eventos da FM 93, o cantor fala da importância que o veículo tem para a música. "O rádio sempre foi um firmador do nosso trabalho, a gente tem todo um trabalho nas ruas, nos shows, mas o rádio é como se consolidasse".

A empreendedora Fernanda Fernandes, 46, sempre ouve a FM 93 e já ganhou vários prêmios promocionais da emissora. "É direto ouvindo, é fazendo meus salgados, meus bolos e ouvindo a rádio", conta.

Público dança e canta os sucessos do cantor Felipão Lívia Carvalho

O FM 93 Ao Vivo é uma promoção da emissora que oferece shows intimistas de artistas que integram a programação musical da rádio aos ouvintes da emissora. Neste ano, já se apresentaram as bandas Conde do Forró, Mastruz com Leite, Lagosta Bronzeada e a cantora Solange.