Feira Mercado Criativo reúne mais de 60 expositores e promove tributo a Rita Lee

O Mercado Criativo, evento que reúne mais de 60 expositores, é destaque na programação do Mercado dos Pinhões, neste sábado (20), das 16h às 22h. A programação será encerrada com show em tributo a Rita Lee e Mutantes.

O público poderá conferir mais de 60 expositores de moda, design, artesanato, gastronomia, quadrinhos e vinis, além de curtir as atrações musicais do evento. A partir das 16h, a discotecagem tem início com projeto musical eclético "2 na Radiola", e em seguida, às 18h, a seleção musical fica por conta do Dj Gomes.

Para fechar a noite, às 20h, a Banda Jardim Suspenso comanda a feira com o show Tributo a Rita Lee e Mutantes.

O Mercado Criativo surgiu com o objetivo de aumentar o número de pequenos negócios no campo da cultura e da arte. O evento é realizado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Serviço

Mercado Criativo

Data: 20/07 (sábado)

Horário: 16h às 22h

Local: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n – Centro)