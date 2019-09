Feira Fuxico da Escola e Circuito das Artes promovem workshops e vendas de artesanato

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho realizará no dia 27 de setembro, novas edições do Fuxico da Escola e do Circuito das Artes. A feira, que está em sua oitava edição, é uma oportunidade para expor e comercializar produtos criativos feitos por alunos, ex-alunos e artesãos convidados.

A maioria dos artigos expostos utilizam técnicas e matéria prima tradicionais do artesanato cearense, como bordado, costura em couro, xilogravura e peças em cerâmica e madeira. A entrada é gratuita.

Já o Circuito das Artes proporciona uma série de workshops gratuitos, visando o desenvolvimento inicial de experiências artísticas em diversas técnicas e linguagens. Nesta edição serão ofertados 22 workshops com duração de 90 minutos a três horas, nas mais variadas tipologias, entre elas bordado, crochê, tecelagem manual, costura à mão, pintura em tecido, pintura em papel, mosaico, xilogravura, gravura em encavo (metal), origami, entre outras.

As inscrições são gratuitas e presenciais, feitas no dia do evento, por ordem de chegada, a partir das 8h. O limite é de 10 vagas. Não é necessário ter experiência artística anterior.

Serviço

Feira Fuxico da Escola e Circuito das Artes

Dia: 27 de setembro de 2019

Horário: de 10h às 18h

Local: sede da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

Endereço: Av. Francisco Sá, 1801, Jacarecanga

Mais Informações: (85) 32381244 ou no site