Feira de adoção de cães e gatos será realizada durante Sana 2019

Adotar cães e gatos será possível durante o Sana 2019, realizado entre os dias 12 e 14 de julho, no Centro de Eventos do Ceará. Com organização realizada pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), o evento, que acontecerá no estacionamento do Centro de Eventos, contará com uma feira na qual animais vacinados, vermifugados e microchipados estarão disponíveis para um novo lar.

Em parceria com a Bichomania, clínica veterinária, os donos também poderão contar com voucher de banho e compras no local. Além disso, as ações de teste de calazar, vacinação e microchipagem serão realizadas com o auxílio da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).

Ingresso social

Aos que vão à nova edição do Sana, o ingresso social será mais uma vez implementado. Com o ingresso comprado, o participante do festival poderá levar 1 Kg de alimento ou 1 Kg de ração, que serão doados a instituições como IPREDE e ONGs especializadas nos cuidados aos animais. No total, a expectativa é de que uma tonelada de ração seja doada aos participantes da feira.