Faustão comenta estampa de roupa usada em edição do programa: "cachorros ridículos"

A camisa escolhida por Faustão para a edição do programa 'Domingão' no último domingo (8) gerou comentários e memes na internet. A roupa, que é da grife italiana Moschino, foi um presente do filho, segundo afirmou o apresentador.

"Eu vim com esses cachorros ridículos que meu filho me deu. Agora é meu figurinista", afirmou sobre a estampa da peça de roupa. De acordo com o site da marca, ela custa US$ 798, o que, de acordo com a cotação atual do dólar, é equivalente a R$ 3.300. As estampas, no entanto, não são de cachorros, mas sim de tigres.

No Twitter, uma página divulga os valores e alguns dos looks do apresentador, que geram comentários pela internet. Veja alguns abaixo: