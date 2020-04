Fatima Bernardes troca 'Túlio' por 'William' durante live em rede social

Em uma live que fez nas redes sociais de sua casa na noite da quinta-feira (16), a apresentadora Fátima Bernardes, 56, estava citando quem estava presente com ela e escapou o nome do ex-marido, William Bonner, 56.

"Eu estamos todos aqui jantando, eu o Will...., o Túlio", corrigiu ela rapidamente. Bernardes namora Túlio Gadelha, 31. A primeira imagem do casal foi postada em 2017 pela apresentadora em sua conta no Instagram.

Na ocasião, Fátima e Túlio estavam nos bastidores da peça "Cantando na Chuva", de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, em São Paulo.

O casal mais famoso do telejornalismo brasileiro se separou no final de agosto de 2016 depois de 26 anos de casados. Eles são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Em julho passado, Bonner apareceu pela primeira vez em público com a namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas.