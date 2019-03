Fátima Bernardes faz sucesso com aplique e look dourado em vestido justo; fotos

Não só os figurinos e looks de rainhas de bateria, destaques de blocos e musas causam tanto furor e sucesso no Carnaval. O visual de Fátima Bernardes, 56 anos, apresentadora oficial dos desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro, também dá o que falar.

O modelito dourado com pedrarias e aplique longo foi a opção deste ano. "Ano passado, usei dois pretos. Este ano, queria começar de um jeito diferente, e acho que dourado combina muito com o Carnaval", disse em entrevista ao GShow.

Leque com a cara do namorado

Fátima Bernardes ganha leque de Milton Cunha personalizado com a foto do namorado, Túlio Gadêlha Divulgação

"Todo ano o querido Milton Cunha me presenteia com um leque. Amo. Esse ano, ganhei dois. Fiquei mais feliz ainda", disse a apresentadora em seu perfil no Instagram. O casal completou um ano de namoro em novembro do ano passado.