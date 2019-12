Fátima Bernardes e William Bonner aparecem em foto juntos

Fátima Bernardes e William Bonner posaram para foto juntos na noite de sábado (7) após uma apresentação da jornalista com o Ballet Carlota Portela, na UERJ, no Rio de Janeiro. No local, Fátima subiu ao palco com uma das filhas do ex-casal, Laura Bonemer.

Dois dos três filhos, Bia Bonemer e Vinícius Bonemer, também participaram do registro. Nele, apareceram a namorada de Vinicius e a esposa de Bonner, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Separados desde agosto de 2016, os dois apresentadores têm novos relacionamentos. Fátima está namorando o político Túlio Gadelha desde 2017. Enquanto isso, Bonner e Natasha se casaram em setembro do ano passado pela primeira vez e, em outubro, realizaram uma segunda cerimônia.