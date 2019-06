Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem arraiá no interior de Pernambuco

A apresentadora Fátima Bernardes curtiu festa de São João acompanhada do namorado Túlio Gadêlha, no último sábado (22). O arraiá aconteceu no município de Gravatá no interior de Pernambuco.

O casal estava caracterizado no clima junino, com direito à vestido caipira com aplicações de flores, blusa xadrez e chapéu de palha.

A noite também contou com interpretação dos dois da música "Evidências" de Chitãozinho e Xororó.

Fátima e Túlio também estiveram presentes na edição passada da festa que é promovida por uma amiga do casal.