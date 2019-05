Fãs lotam bares em Fortaleza para assistir ao último episódio de Game of Thrones

Fãs de Game of Thrones lotaram diversos bares em Fortaleza para assitir ao desfecho da série, neste domingo (19). O último episódio da 8ª temporada é transmitido pela HBO.

Desde às 20h, no entanto, simpatizantes da série já se aglomeravam nas casas noturnas para garantir um lugar e não perder nenhum momento do episódio final. Além disso, são muitas as expectativas sobre quem deve ocupar o trono de ferro e governar os sete reinos.

Segundo o autônomo Rian Laison, de 29 anos, o final deve ser algo inimaginável, mas plausível, coerente com os rumos da série. "Eu espero que tenha um final bem plausível, mas que seja imprevisível e legal", relata. Para ele, o que vale mais é assistir o episódio com os amigos e poder descontrair.

"O local em si é um atrativo, é diferente assistir junto com a galera, a animação. A gente pode beber, se divertir e ainda assistir a série. Hoje, eu prefiro assistir em bar", conta Laison, enfatizando que escolheu o Bar Clandestino, no Dionísio Torres, para ir neste domingo por conta da série. O autônomo destacou, ainda, que o trono de ferro deve ser ocupado por Jon Snow.

Para o funcionário público Joislan Ribeiro, 35 anos, a última temporada deixou a desejar em relação às anteriores. "Eu estou achando alguns desfechos bem ruins. Acho que os roteiristas se apressaram para resolver a série e deixaram de aproveitar melhor alguns momentos". Quanto a assistir em um bar, não é a primeira opção, mas resolveu unir o "útil ao agradável".

"A minha namorada queria sair à noite, então a gente uniu o útil ao agradável e viemos assistir em um bar. É diferente, é bom, tem tipo uma grande torcida, mas melhor ainda é assistir em casa", relata aos risos.

Já para o atendente de telemarketing Alisson de Paiva, 20, o melhor de assistir fora de casa é poder compartilhar com os amigos e ver a reação das pessoas. "Eu não gostei muito dessa temporada. Achei que a série foi construída de uma maneira, mas, no final, eles mudaram muita coisa", afirma. Essa é a primeira vez dele no Boozer's Pub, no Meireles.

Ainda assim, ela arrisca em dar um palpite para o final da temporada, afirmando que o trono de ferro não existirá mais. "Eu acho que trono vai ser destruído e não vai ficar nada para ninguém. Eu gostaria que a Daenerys Targaryen ficasse fosse a rainha, porque gosto dela, da evolução que ela teve nos episódios. Mas acho que não vai acontecer", relata.

Atrativos

Os episódios de Game of Thrones têm sido atrativos para os bares. Oferecer uma estrutura, equipamentos e ainda juntar tudo isso com desconcentração só agrega valor ao local. É o que ressalta o produtor de conteúdo Kaio Anderson, 33 anos.

"Além de transmitir os episódios, a gente faz quiz sobre a série e premia os participantes", conta. Para ele, isso é um diferencial e um atrativo a mais para os fãs da série. O jogo de perguntas é realizado no Boozers desde 2015, logo após o local começar a transmitir a série.

Kaio, que também é fã da série, acredita que Tyrion Lannister irá acabar no trono. "Eu acho que o trono não tem relevância, e esse episódio vai mostrar isso. Acredito que a série vai ter um final agridoce, que divida opiniões mas que todos gostem", conclui.