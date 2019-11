Fãs fazem abaixo-assinado para que Fernanda Montenegro participe de filme do universo Harry Potter

Com o anúncio de que o próximo filme da série "Animais Fantásticos e Onde Habitam" se passará no Rio de Janeiro, fãs brasileiros organizaram um abaixo-assinado pedindo para que a atriz Fernanda Montenegro consiga um papel. A película faz parte do universo de Harry Potter, criado pela escritora britânica J.K. Rowling.

O abaixo-assinado já conta com mais de 19 mil assinaturas. O texto elaborado pelo criador da ação afirma que é "vontade de todos os fãs brasileiros para que não haja inconveniência de atores de o utras nacionalidades interpretando brasileiros". Além disso, destaca a carreira de Montenegro em obras nacionais como "O Auto da Compadecida", "Doce de Mãe" e a indicação ao Oscar por "Central do Brasil".

O filme tem como protagonista o ator Eddie Redmayne, vencedor do Oscar por "A Teoria de Tudo", interpretando o personagem Newt Scamander, bruxo inglês que trabalha como "magizoologista", ou seja, estudioso de criaturas fantásticas.

O terceiro filme da franquia vai ser ambientado no Rio de Janeiro da década de 1930, com filmagens previstas para iniciar no primeiro semestre de 2020. Contudo, ainda não há detalhes se a produção será gravada na Cidade Maravilhosa ou se será recriada em estúdio. A previsão de estreia é para 12 de novembro de 2021.