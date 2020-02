Fantasiada de Power Ranger e Tempestade, Fátima Bernardes curte pré-Carnaval em Pernambuco

View this post on Instagram

Sim, somos nós. E sim, a fantasia é muito quente, mas ninguém tava preocupado com isso nas ladeiras de Olinda. A gente leva o Carnaval muito a sério e nosso grupo caprichou. Aproveito com essa fantasia de #powerrangers pra deixar minha homenagem e meu agradecimento aos que vieram me dizer que assistiam à TV Globinho, mas que hj me acompanham no #encontrocomfatima. Melhor que isso, só mesmo brincar e aproveitar a energia das ruas. Já estou com saudades. #carnaval2020 #cadaminutoimporta