Fantasiada da personagem Elvira, Anitta reúne famosos em festa de Halloween

Em comemoração ao dia das bruxas, Anitta realizou uma festa com a temática na noite de ontem (30), em sua casa no Rio de Janeiro. A cantora usou duas fantasias inspiradas no filme da década de 1980, "Elvira, a Rainha das Trevas", surpredendo os convidados ao usar apenas adesivos nos seios.

Luísa Mell (a direita da foto) foi fantasiada de Mulher Gato para o evento. Reprodução/Instagram

Em seu perfil no Instagram, Anitta compartilhou a presença de amigos e famosos no evento. Juliana Paes, Paolla Oliveira, Luísa Sonsa e David Brasil foram alguns dos presentes.

A festa se prolongou durante toda a madrugada e terminou com vários convidados dentro da piscina. Em um vídeo publicado por Anitta nas redes sociais, Nicole Balhs aparece dançando de salto alto dentro da água.

A primeira fantasia da cantora foi composta por um body e uma saia feitos de crepe de chine de elastano, assinados por André Betio. Segundo a revista Vogue, o 'look' usado por Anitta custou R$2800. O cachorro da cantora também entrou na brincadeira e teve os pelos tingidos para combinar com a temática da festa.

O pelo do cachorro foi tingido por uma tinta especial e realizado por um profissional especializado. Reprodução/Instagram

Na última terça (29), Anitta se apresentava no Prêmio Multishow 2019. A cantora estava concorrendo em três categorias e levou os prêmios de "Melhor Clipe" e de "Música Chiclete", com o videoclipe de "Terremoto" e com a canção "Onda Diferente", respectivamente.