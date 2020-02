Fantasia e chuva animam a criançada no Carnaval infantil da Praça Figueira de Melo

Nem mesmo a chuva que bateu em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (25), impediu a folia da criançada na Praça Figueira de Melo, no Centro da Capital. No Carnaval infantil teve a representação de personagens da Terra do Nunca e dos mais famosos super-heróis.

Os pais não ficaram de fora. Eles entram no clima da folia e acompanharam os filhos também no quesito fantasia. A animação iniciou às 9h e terminou por volta do meio-dia.

O repertório das bandas que se apresentaram contemplou crianças e adultos com músicas infantis e as tradicionais marchinhas de Carnaval.

Pais e filhos investiram em fantasias Foto: José Leomar

Primeira atração, os "Comedores de Abacaxi" buscaram relembrar o imaginário dos foliões de todas as idades.

"Em dezembro do ano passado a gente fez cinco anos de existência, e o show 'Festa na Fazenda' faz parte do projeto a Galinha do Papo de Pérolas, que é uma peça teatral do repertório nosso. 70% do nosso show 'Festa na Fazenda' é autoral e, no Carnaval, a gente quis revisitar músicas que fizeram e que fazem parte do imaginário de todas as gerações", explicou Aristides Oliveira, do grupo.

A chuva foi um ingrediente a mais na festa Foto: José Leomar

O ponto alto da folia foi a criatividade das fantasias dos foliões de todas as idades. A chuva foi mais uma atração que agitou e revigorou as energias dos brincantes.

As fantasias foram os destaques da folia Foto: José Leomar

A folia, que também contou com a atração Trio Aquarela, foi realizada em um dos três polos infantis que têm na Capital.