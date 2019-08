Famosos recebem homenagem de Dia dos Pais

O domingo (11) começou repleto de carinho para os papais famosos. Nas redes sociais, textos e fotos para celebrar a data e recordar momentos especiais.

Longe dos filhos, Xand Avião foi homenageado com vídeo dos filhos Enzo, 11, e Isabella, 7, cantando trecho da música "Meu Abrigo" da banda Melim homenageando Xand Avião. "Pena que o senhor não tá aqui com a gente, mas a gente tá gravando esse vídeo pro senhor se sentir muito feliz", disse Enzo.

"O melhor presente que Deus já me deu foi ter o senhor cuidando de mim", declarou Isabella.

Já Wesley Safadão publicou foto com os três filhos, Yhudy, Ysis e Dom. "Vocês são minha maior riqueza. Feliz dia dos pais a todos", desejou o cantor.

Neymar Jr comemora o dia ao lado do pai, Neymar, e do filho, Davi Lucca. Nas redes sociais, o jogador publicou foto com os dois desejando um feliz dia dos pais.

No primeiro dia dos pais de Duda Nagle, Sabrina Sato homenageou o companheiro. "A Zoe é muito feliz. Ela é feliz porque tem um pai que a ama muito. Um pai que ensina, educa, brinca, cuida, aprende e se diverte paternando", conta. O pai de Zoe, por sua vez, respondeu "Amo tanto a nossa família. Obrigado por tudo, meu amor".

A aniversariante do dia, Tatá Werneck, homenageou com bom humor o pai e Rafa Vitti, com quem espera a primeira filha. "Hoje é meu aniversario e ano passado o Rafa me deu essas flores sem perceber que estava escrito “Pai”. Esse ano, então, engravidei porque queríamos muito ter filhos mas principalmente para ele prestar mais atenção ao comprar presentes", brincou.

O pai de Melinda e Teodoro, Michel Teló, ganhou texto emocionante da esposa, Taís Fersoza. "Eu sempre fico encantada e ainda mais apaixonada de ver, ele é o herói deles! O cara mais legal, genial e divertido do mundo! O que consegue fazer tudo! Eles admiram, idolatram ele", declarou a atriz.

Outro famoso homenageado foi Luciano Huck. O apresentador ganhou vídeo surpresa que mostram momentos especiais com a família. "De longe ou de perto o seu amor está sempre com a gente e o nosso com você. Obrigado por tudo, pai".