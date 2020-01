Famosos prestam apoio a Ana Maria Braga após diagnóstico de câncer de pulmão

Nesta segunda-feira (27), Ana Maria Braga aproveitou o espaço do programa "Mais Você" para revelar que foi diagnosticada com adenocarcinoma, um tipo mais agressivo de câncer de pulmão. A apresentadora deu início ao tratamento de quimioterapia e imunoterapia no último sábado (25). Logo após o anúncio, famosos e amigos prestaram solidariedade e mensagens de apoio pelas redes sociais.

O ator Leandro Hassum usou o Instagram para dar força a apresentadora. "Toda energia positiva e o maior amor do mundo pra minha amiga Ana Maria Braga!!! Estamos todos juntos nessa! E quero voltar aí pra mais um café da manhã com você!”

Ana Paula Renault declarou seu apoio no Twitter. "Já saiu dessa. Sucesso no tratamento e em tudo aquilo que se faz importante na sua vida. Muita saúde e força e até daqui a pouco, com o atestado de cura."

O apresentador Tiago Leifert postou uma foto com Ana no estúdio do "Mais Você". "Força total! Tô rezando e torcendo por você".

Ivo Madogllio, que já foi repórter do programa, declarou seu amor pela apresentadora na legenda do post. "Não importa qual seja a situação, meu colo sempre será seu. Força, fé e muito amor. Estarei assim, sempre juntinho de ti e pronto pra te encher de beijo. Te amo minha rainha das manhãs."

A atriz Cláudia Ohana deixou sua solidariedade na última foto postada por Ana Maria Braga no Instagram. “Minha querida Ana!! Sei que você é guerreira e que vai passar por isso e que vai dar tudo certo!! Força!!! E nós todos estamos com muita energia positiva pra você minha querida!!!”.

No programa "Se Joga", famosos como Ana Furtado, Raynaldo Gianecchini e Edson Celulari, que já tiveram cancêr, deram seu depoimento e mostraram que a doença pode ser vencida.

"Ana, minha amada amiga, você sabe e sempre soube que você é uma grande inspiração para mim. Minha vizinha, minha ídola, minha amiga…te amo tanto. Já nos falamos hoje, e eu vim aqui no ‘Se Joga’ para mandar uma nova mensagem de carinho para aumentar ainda mais essa onda de amor para você. Eu sei que essa caminhada é dura, mas ela é possível. Com muito amor, muita fé e muita coragem. Eu nunca conheci uma mulher tão guerreira e tão determinada como você”, disse Ana Furtado.

Gianecchini destacou que Ana "é uma pessoa muito generosa e amorosa, e são essas características e energias que estão dentro de você e vão te curar e te impulsionar pelo melhor caminho. Estou torcendo por você. Espero que seja um caminho de muito amor e de muito reconhecimento. Que você supere isso o mais rápido possível”.

Já Edson Celulari lembrou o apoio que recebeu da apresentadora durante o seu tratamento contra linfoma não-Hodgkin e desejou sorte: “A gente sabe que essas coisas acontecem, e sabe também que a gente tem coragem e força para enfrentar essas questões e superá-las. Essas coisas passam. Isso vai passar! Quero te agradecer pelas flores que me mandou quando descobri a minha doença e desejar sorte, força e coragem. Estamos na torcida por você.”