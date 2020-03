Famosos pedem que fãs fiquem em casa por coronavírus

Em meio à pandemia de coronavírus, artistas tem usado sua influência e se manifestado para que as pessoas sigam os procedimentos que ajudam a evitar o contágio.

O ator Arnold Schwarzenegger usou o seu Twitter para publicar um vídeo junto com os animais que ele cria em casa, para falar aos seus mais de 4 milhões de seguidores que fiquem em casa o máximo possível. "Escutem experts e não aos idiotas. Nós vamos superar isso juntos", diz o tuíte dele.

Outra artista que se manifestou foi Gal Gadot, responsável por interpretar a Mulher-Maravilha nos cinemas atualmente. No Instagram, ela publicou uma imagem sua em casa e escreveu:

"Ficar em casa é meu superpoder e o seu! Por favor, tomem conta de si mesmos, dos seus entes queridos e de todos nós. Essa situação não deve ser abordada de maneira leviana. Quanto mais cedo nós ficarmos em casa e nos prevenirmos de contrair este vírus super contagioso, mais cedo poderemos retornar às nossas rotinas sem perdermos vidas".

Na mesma rede social, a cantora Billie Eilish se abriu sobre a pandemia nos stories: "Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. Nem eu não sei que está acontecendo, acho que ninguém realmente sabe. Mas sei que estamos todos assustados e preocupados", diz.

"Mas é uma coisa muito importante e não é uma piada. Eu sei porque muitos de nós não vimos isso com os nossos próprios olhos, é difícil entender que é real, mas é [...] Eu já vi muitos jovens no mundo todo indo a baladas, praias ou apenas saindo e isso é realmente irresponsável".

Lady Gaga fez um texto com um apelo aos fãs, pedindo que não saiam de casa para não correr o risco de se contaminar: "Falei com alguns médicos e cientistas. Não é o mais fácil para todos no momento, mas a coisa mais gentil e saudável a fazer é quarentena e não sair com pessoas com mais de 65 anos ou em grupos grandes. Eu gostaria de poder ver meus pais e avós agora, mas é mais seguro não fazer isso para eu não deixá-los doentes caso eu tenha isso. Estou em casa com meus cachorros. Eu te amo, mundo, vamos passar por isso. Confiem em mim, eu falei com Deus - e ela me disse que vamos ficar bem", escreveu.

A também cantora Ariana Grande disse que é "incrivelmente perigoso e egoísta levar a situação com tanta leveza. O pensamento de 'ficaremos bem porque somos jovens' coloca em risco pessoas que não são jovens e/ou saudáveis".

O cineasta James Gunn, de "Esquadrão Suicida", ainda listou dez filmes para assistir em casa durante a quarentena.

No Brasil

Mesmo com menos casos de coronavírus, os artistas brasileiros também se manifestaram. Juliana Paes publicou um vídeo com seu marido e filhos, pedindo que as pessoas "fiquem em casa, para que todos possam sair em breve". "Quanto mais rápido agirmos, mais rápido acabará. Mantendo distância, salvamos vida", dizem eles, com cartazes.

Em casa e grávida, Giovanna Ewbank também disse que "a situação é muito séria" e lembrou seus seguidores da importância de lavar as mãos, evitar contato físico e estar atento às orientações das autoridades de saúde, evitando sair de casa.

"Lembre-se que este não é um período de férias", escreveu. "É hora de cuidar da saúde e proteger todo mundo. Eu, por exemplo, tirei o dia de hoje para separar algumas roupas que serão entregues para doação quando essa pandemia acabar. Coloque as séries em dia, brinque com as crianças, prepare uma comidinha gostosa. Vamos aproveitar em família esse momento e que Deus abençoe nossos profissionais de saúde. O transtorno é temporário e se agirmos com responsabilidade logo logo a gente vai poder se abraçar de novo".