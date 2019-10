Famosos lamentam a morte do diretor Jorge Fernando

Famosos e amigos próximos de Jorge Fernando lamentaram a morte do diretor, confirmada nesta segunda-feira (28), por meio das redes sociais. Internado em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro, ele faleceu aos 64 anos.

Xuxa Meneghel fez publicação no Instagram em homenagem ao amigo. "Meu Jorginho... meu diretor... virou anjo... saudades eternas, obrigada por você ter me respeitado tanto e ter ensinado tanto para minha Catu ( Ana Paula). Você vai deixar muitas saudades nessa vida, sua alegria era única", escreveu a apresentadora.

O cantor Mumuzinho também publicou mensagem em relação à morte do diretor. Na mensagem, compartilhada no Twitter, falou sobre o legado deixado por ele. "Impossível não se comover e lamentar que um sorriso desses partiu tão cedo, mas o seu legado de alegria é grande. Aos familiares e amigos, meus sentimentos e amor nesse dia tão difícil; e que consigam transformar esse sentimento em uma saudade digna da alegria que o Jorge Fernando tinha".

Colega de emissora, Marcelo Adnet mandou forças à mãe de Jorge. "Que pena a partida precoce do grande Jorge Fernando. Boom! Lembrarei dele pela simpatia e sua grande energia sempre! Muito carinho e força à Dona Hilda Rabello".

A atriz Marisa Orth, que já trabalhou com Jorge Fernando em diversas ocasiões na TV, deixou mensagem de despedida. "Jorginho. Jorginho. Que sorte a minha. Obrigada meu primeiro diretor na tv. E tantas vezes. E meu parceiro. E amigo. Você era totalmente diferente. Você é espetacular! Mesmo! Te amo Jorginho. Vai na garupa do teu santo. Força Dona Hilda e família".

Causa da morte

De acordo com nota divulgada pelo Hospital Copa Star, onde ele estava internado, a morte aconteceu por conta de uma parada cardíaca, registrada após entrada no local no fim da tarde de domingo (27). O corpo de Jorge Fernando será velado na terça-feira (29), no Cemitério do Caju, na região Central do Rio.