Famosos fazem doações para luta contra coronavírus

A rápida proliferação do novo coronavírus pelo mundo, em nível de pandemia, e a ausência de uma vacina mobilizou famosos de diferentes nichos. Por meio de doações, os filantropos direcionaram verbas para hospitais e centros de saúde que estão na linha de frente de combate à doença.

Justin Bieber

O cantor canadense foi um dos primeiros a se mobilizar contra o coronavírus, quando a doença ainda estava concentrada na China. No início do mês de fevereiro, ele fez um depósito para a ONG Beijing Chunmiao Children Aid Foundation. "Eu sei que é um momento muito assustador no país agora, mas minhas orações e apoio vão para vocês", escreveu ele, na época.

Bill e Melinda Gates

Os Gates, uma das famílias mais ricas do mundo, através, em fevereiro, doou US$ 100 mil para as pesquisas de vacinas, medicamentos e diagnóstico.

Chiara Ferragni e Fedez

A blogueira italiana Chiara Ferragni e o rapper Fedez, doaram cem mil euros para a criação de leitos no hospital San Raffaele, em Milão. "Esperamos que esta iniciativa conscientize as pessoas da Itália e de fora sobre atual crise de coronavírus, que está afetando todos nós", declarou o casal, que conseguiu arrecadar, posteriormente, R$2 milhões de euros.



Giorgio Armani

O estilista italiano, um dos mais importantes da história da moda, doou 1,25 milhão de euros para quatro hospitais e a Agência de Proteção Civil da Itália. O anúncio foi feito nesta semana.

Donatella Versace

Outro grande nome do mundo da moda, a manda-chuva da Versace direcionou 1 milhão de renminbi, cerca de US$ 143 mil, para a China, logo que a doença começou a se espalhar desmedidamente no território chinês.tas que foram diagnosticados com a doença.

Bong Joon-ho e Suga

Diretor de "Parasita", filme ganhador do Oscar em 2020, Bong Joon-ho, e o cantor Suga, da banda de k-pop BTS, doaram cerca de US$ 164 mil para hospitais na Coreia do Sul.