Famosos e amigos de Moraes Moreira prestam homenagens ao músico

Famosos e amigos próximos fizeram publicações em homenagem a Moraes Moreira nas redes sociais. O músico, que faleceu nesta segunda-feira (13), aos 72 anos, ficou famoso como integrante do grupo Novos Baianos.

Daniela Mercury, cantora baiana, afirmou estar “devastada” com a notícia da morte do amigo. “eu amigo, um gênio da música brasileira, uma fundamental referência para todos nós. Ele sempre foi o nosso poeta do carnaval. O primeiro a colocar voz em um trio elétrico”, escreveu no Instagram.

Gilberto Gil, que fez publicação com foto ao lado do amigo, falou sobre a relevância de Moraes Moreira. “Menino do sertão da Bahia, ouviu encantado a música do mundo e fez dela seu universo expressivo. Deixa saudade e uma grande obra”, escreveu.

Enquanto isso, o perfil oficial do Flamengo, time pelo qual Moraes Moreira já havia afirmado torcer, também prestou homenagem ao artista. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do músico e ilustre rubro-negro Moraes Moreira. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste”.

O ex-candidato à presidência do Brasil, Fernando Haddad, também publicou relato sobre a morte em perfil no Twitter. “Que triste! Passei o fim de semana curtindo Acabou Chorare com minha filha Carolina. Tinindo Trincando eu ouvi umas dez vezes. Triste mesmo. Que perda!”, relatou.

Que triste! Passei o fim de semana curtindo Acabou Chorare com minha filha Carolina. Tinindo Trincando eu ouvi umas dez vezes. Triste mesmo. Que perda! — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) April 13, 2020

Entre outros nomes, a atriz Maitê Proença, o autor Walcyr Carrasco, os cantores Nando Reis, Leoni, Paulo Miklos e Ana Caetano também falaram sobre a importância de Moraes para o cenário musical brasileiro.

Veja algumas publicações:

Beto Lee

Daniela Mercury

Nando Reis

Se houve um banda que fez minha cabeça foram Os Novos Baianos. Uso o plural porque não era só uma banda mas um bando de gente talentosa que juntos, produziram a música que colou a tradição do samba com a cultura do rock. pic.twitter.com/uInAMMBJ9a — Nando Reis (@nando_reis) April 13, 2020

Flamengo