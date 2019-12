Famosos compartilham momentos em família nas redes sociais e agradecem durante véspera de Natal

A noite de terça-feira (24), véspera de Natal, foi de comemoração também na casa de famosos e artistas. Entre a ceia e a troca de presentes, muitos deles compartilharam cliques nas redes sociais para marcar a data.

Na lista das mães, a atriz Isis Valverde foi uma das primeiras a registrar a noite natalina. Em publicação no Instagram, ela posou ao lado do filho, Rael, de apenas um ano, e ao lado do marido, André Resende. Enquanto isso, a cantora Marília Mendonça, que deu a luz à Leo ainda este mês, divulgou votos de 'Feliz Natal' aos seguidores por meio dos stories.

O cantor sertanejo Michel Teló foi outro dos que divulgaram o momento familiar. Na imagem, junto de Melinda e Teodoro, frutos do casamento com Thais Fersoza, o artista falou sobre o amor divino. "Feliz Natal! Deus continue nos abençoando e derramando esse amor infinito no nosso coração! A Ele toda honra e toda a glória! Aleluia!!!", disse na legenda.

O humorista Paulo Gustavo também publicou imagem ao lado dos filhos. Na legenda da foto ao lado dos gêmeos, ele agradeceu pelo casamento com Thales Bretas e afirmou estar vivendo o Natal mais feliz da vida. Nos comentários, amigos e fãs parabenizaram e desejaram bençãos à família.

Forrozeiros

O cantor Wesley Safadão não passou a noite de Natal ao lado do filho, Yhudy. Por meio do Instagram, o cantor cearense mostrou uma video chamada com a criança, que passou a celebração ao lado da mãe, Mileide Mihaile. Wesley fez apresentação na cidade de Sobral, no Ceará, e também desejou votos de felicidades aos fãs em vídeo gravado ao lado de Thyane Dantas, atual esposa, e dos dois filhos do atual casamento, Ysis e Dom.

Xand Avião também resolveu compartilhar os momentos com a família nas redes sociais. Junto de Isabele Temóteo, o artista compareceu a uma celebração religiosa durante a noite da véspera de Natal e comemorou o nascimento de Cristo ao lado dos quatro filhos: Isabella, Enzo, Águida e Adryan.

Influencer

Nos últimos dias, Mileide Mihaile passeou por Paris, na França, ao lado do filho Yhudy, de nove anos. Já na noite de Natal, os dois estiveram em Fortaleza e influencer chegou a divulgar detalhes da ceia junto com os familiares. "Meu Deus, eu só sei te agradecer", escreveu na legenda de uma das postagens.