Famosos aceitam desafio das redes sociais de abrir uma garrafa usando apenas o pé

Estamos acostumados com o surgimento repentino de correntes ou desafios nas redes sociais que se espalham de forma tão rápida que, de uma hora para outra, todo mundo está fazendo sua versão e compartilhando com os amigos.

Depois do Harlem Shake, do balde com gelo e outros, nesta semana, famosos apareceram compartilhando vídeos em que eles abrem uma garrafa com apenas um golpe com o pé.

O chamado "Desafio da Tampa de Garrafa" –ou em inglês, "Bottlecap Challenge"– consiste em encher uma garrafa com um líquido qualquer, fechar o recipiente e abri-lo com apenas um golpe usando os pés. Pode ser um golpe de judô, jiu-jitsu ou algo parecido. O que vale é atingir o objetivo final.

Famosos do mundo todo estão aderindo a esse desafio que já tem muitas versões espalhadas pelas redes sociais. A cantora Ellie Goulding, 32, foi uma delas. Ela fez sua versão e ainda aproveitou o espaço para falar sobre a importância para a natureza de se produzir menos plástico. "Parem de usar garrafas de plástico".

Usando uma blusa da Madonna, John Mayer, 41, foi certeiro e deixou gravado sua versão com o desafio da tampa de garrafa. Após acertar o golpe, ele encarou as câmeras, numa espécie de intimidação àqueles que o cantor desafiou para continuar a brincadeira.

Até quem está acostumado com momento de ação na vida real e nas telonas aderiu ao desafio. O ator Jason Statham, 51, que ficou conhecido por seu personagem de ação em filmes como "Adrenalina" e "Os Mercenários", realizou com o desafio com grande maestria e, no vídeo, é possível ver a tampa desrosqueando da garrafa lentamente.