Família de Thelma, do BBB20, diz que processará Rodrigo Branco por racismo

A família da participante Thelma do BBB20 afirmou que vai processar o empresário Rodrigo Branco por ter realizado um comentário racista contra a médica. Em live pelas redes sociais na última segunda-feira (30), ele disse que "torcer por Thelma é racismo" , e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada". Após a repercussão negativa, o empresário excluiu sua conta nas redes sociais.

"A respeito do conteúdo de uma live, feita ontem, amplamente divulgada nas redes sociais e meios de comunicação, estamos adotando as providências cabíveis na defesa dos interesses da Thelma e da população negra brasileira", escreveu a família dela no Instagram após a repercussão do caso.

O empresário Rodrigo Branco, famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, também fez pronunciamentos racistas contra a apresentadora e jornalista Maju Coutinho. "Ela é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor. Ela não tem carreira, nunca foi repórter de campo, fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado", disse.

Alguns famosos repudiaram os pronunciamentos do empresário. A cantora Preta Gil, amiga de Rodrigo, afirmou que como mulher negra tem lutado diariamente contra o racismo e que o que ele fez é muito grave. "Não se tolera e nem relativiza mais essa mazela na nossa sociedade, que já causou tanta dor e sofrimento", disse.