Falésias de Beberibe apresentam semelhanças com reino de Game of Thrones

Dezenas de fãs se aglomeraram entre as areias das praias de Beberibe, município localizado a 85 Km da Capital, para chegar perto do Trono de Ferro da série Game of Thrones durante a segunda-feira (25). A ação, realizada pela emissora HBO, distribuiu seis réplicas da peça em todo mundo e uma delas veio até o Ceará, mais precisamente entre Morro Branco e Praia das Fontes.

A escolha do local, no entanto, não teria ocorrido sem motivo. Denominado como Trono de Valíria pelo perfil oficial da emissora, Beberibe representaria o antigo reino onde habitavam os integrantes da família Targaryen, uma das casas da história que lutam pelo poder.

A informação dada foi de que o pedido para a colocação do trono em Beberibe partiu dos próprios produtores da série. Enquanto isso, os fãs começaram as teorias na internet para entender, de fato, a escolha do lugar.

Cidade em ruínas

Capital do império da Casa Targaryen, Valíria era conhecida por ser abrigo dos dragões. Segundo trechos dos livros, escritos por George R. R. Martin, o local abrigava grandes tesouros e magia, além de ter a presença de feiticeiros.

Na série, Valíria é mostrada através de uma passagem de Tyrion e Jorah Foto: reprodução/Youtube

Um dos pontos de semelhança com o município cearense seria a presença do mar. Após um cataclisma que destruiu a região valiriana, como conta a história, restaram ilhas e o Mar Fumegante. As falésias de Morro Branco, inclusive, foram citadas pelos fãs como uma referência às ruínas.

Na televisão, durante a quinta temporada, os personagens Tyrion Lannister (Peter Dinklage) e Jorah Mormont (Ian Glen) passaram por Valíria. No local, tiveram contato com os homens de pedra, conhecidos por portarem enfermidade na qual ficam com aparência de uma rocha.

Busca pelo trono

Nas redes sociais, a HBO divulgou a campanha #ForTheThrone, no qual os fãs da série deveriam procurar os tronos que foram espalhados pelo mundo. Até o momento eles foram registrados no Brasil, na Espanha, no Reino Unido e na Suécia.