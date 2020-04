Fagner passa quarentena em Minas Gerais e manda abraço para os conterrâneos: "Que Deus nos abençoe"

À frente da live agendada para este sábado (11), a partir das 16h, em seu perfil no Instagram, o cantor Fagner disse estar passando a quarentena em Minas Gerais, no sudeste do Brasil.

Apesar de não especificar a cidade em que está (é possível que em algum município do interior mineiro, a julgar pelos registros que ele mesmo fez, com grande presença da natureza), o artista cearense, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, contou que tem recebido constantemente pedidos de fãs e admiradores de seu trabalho para que realize apresentações virtuais.

"Não era minha intenção fazer (a live no Instagram), mas não tive como não atender a esses pedidos", revelou. "Estou aqui em Minas Gerais há alguns dias e é incrível a maneira como as pessoas têm pedido".

Na ocasião, ele ainda mandou um abraço para todos os conterrâneos neste momento difícil vivenciado no Ceará, Brasil e mundo.

"Espero que a gente possa sair em breve dessa situação. Que Deus nos abençoe. É confiar em Deus, ter fé e, acima de tudo, paciência".

Momento de descontração do artista com um dos cachorros presentes na casa em que está passando a quarentena, em Minas Gerais Foto: Arquivo Pessoal

Campanha

Além da transmissão ao vivo, Fagner também criou um financiamento coletivo (a popular "vakinha") com a missão de ajudar a população de sua terra natal, Orós. "Conto com vocês", expressou o cantor. As doações em dinheiro podem ser realizadas por meio de site.

Na esteira de outros artistas, ele também tem movimentado o feed de suas redes sociais com alguns dos trabalhos de sua autoria. Na quarta-feira (8), por exemplo, publicou um vídeo com a legenda "Quarentena". Munido apenas do violão, cantou "Mucuripe", de Belchior (1946-2017).