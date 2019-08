Fagner anuncia presença no Fantástico deste domingo para homenagem a Luiz Gonzaga

O cantor cearense Raimundo Fagner anunciou, nas suras redes sociais, que estará, na noite deste domingo, 4, no programa Fantástico, da Rede Globo (TV Verdes Mares). O motivo é muito especial: homenagem ao Reio do Baião, Luiz Gonzaga, cujo falecimento completou 30 anos na última sexta-feira (2).

Fagner e Luiz Gonzaga foram amigos e parceiros, gravando LPs juntos: "Luiz Gonzaga & Fagner" (1984) e "Gonzagão & Fagner 2 - Abc do Sertão", revisitando o repertório de Seu Lua.

Na série de matéria especiais publicada pelo Diário do Nordeste para marcar as três décadas sem o “seu Luiz“, Fagner concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Felipe Gurgel.

Entre as perguntas, sobre os últimos encontros com Luiz Gonzaga, o cantor cearense comentou: “A história com Gonzaga é longa, ela tem momentos de muita emoção. De muita cumplicidade. Nesse momento, pela proximidade da data (de morte), eu lembro bem do nosso último encontro, quando ele já não estava recebendo mais ninguém direito. Lembro que nesse momento eu fiquei olhando tudo aquilo com um olhar muito agradecido, por essa coisa nossa do Nordeste. Ficou essa lembrança forte dele”. Acesse o conteúdo completo aqui.