Face to Face (EUA) faz show em Fortaleza e reúne fãs do hardcore

Se você consumiu o hardcore feito nos anos 1990, o nome Face to Face não passa despercebido. A banda norte-americana desembarca na sexta-feira (5) e divide palco com nomes da cena local e nacional. O evento “Flip Fest” começa às 21h, no Órbita Bar e ainda reúne Sugar Kane (PR), Backdrop Falls e Switch Stance. Essa última, extinta em 2009, retorna para apresentação especial.

Dois anos depois do "We Are One Tour”, os californianos retornam ao País para um total de cinco datas. Além de Fortaleza riscam o mapa de Rio de Janeiro, Florianópolis (esses dois já realizados), São Paulo (6 de Julho) e Curitiba (7 de julho). O último disco inédito do F2F é “Protection” (2016). A formação que se apresenta no Ceará conta com Trever Keith (vocal e guitarra), Scott Shiflett (baixo), Chad Yaro (guitarra) e Danny Thompson (bateria).

Formada em 1991, o Face to Face despontou com "Don’t Turn Away" (1992). Ao todo, o grupo lançou 10 discos na carreira. Da discografia se destacam "Face to Face [A&M]" (1996), "Ignorance Is Bliss" (1999) e "Standards & Practices" (2001).

Na luta

Sugar Kane ativos desde 1997 Divulgação

Outro atrativo da festa é acompanhar grupos que estão ativos na cena. Criado em 1997, o Sugar Kane é reconhecido no rock independente brasileiro. A discografia conta com sete discos de estúdio, três EPs e mais o DVD "15 Anos Ao Vivo em Fortaleza", registrado na capital cearense em 2012. São mais de 800 shows pelo Brasil, Europa e Estados Unidos. A formação atual é Capilé (voz/guitarra), André Dea (bateria), Rick Mastria (guitarra) e Igor Moderno (baixo).

Backdrop Falls apresenta o disco “There’s no such place as home” (2019) Divulgação

Além do HC, o quarteto BackdropFalls tem referências do punk e rock alternativo. Tudo começou em 2016, quando o vocalista Matheus Collyer iniciou um projeto de estúdio. Os caras acabaram de soltar no mercado o primeiro álbum, “There’s no such place as home”. O time é completado por Rafael Neutral (guitarra), Roger Capone (bateria) e Ilton Tiger (baixo). A Flip Fest tem discotecagem do DJ Carlos Magno.

Noite de peso

“É uma noite de celebração”, afirma Maurílio Fernandes. O recado é direto aos fãs do gênero hardcore. Vocalista do Switch Stance e organizador do evento, o músico avalia que a noite é um grande encontro para quem fez parte ou escutava o hardcore produzido tanto no Brasil como no exterior.

Switch Stance atuou no cenário HC durante 13 anos Drivulgação

Já o baterista Roger Capone (Backdrop Falls) resgata que o estilo foi importante para a formação musical dos integrantes de inúmeras bandas locais. Ele cita a cultura do “faça você mesmo”, onde o artista busca ter autonomia e controle da produção. “Aprendemos a fazer nosso próprio material e mesmo com as possibilidades do digital e internet, essa herança ainda é muito forte”, descreve. Na edição 21 do ComVerso, a dupla dividiu experiências dessa estrada e relacionaram a influência do hardcore tanto no passado como presente.

Sugar Kane - "Divinorum" / "Será Viver" - Dvd 15 Anos Ao Vivo Em Fortaleza

Backdrop Falls - "Out Of My Mess"

Switch Stance - "Me Diz"

*Set list do show realizado pelo Face to Face no Teatro Odisséia (RJ) na quinta-feira (4 de julho)

1 "You've Done Nothing"

2 "Ordinary"

3 "Walk The Walk"

4 "Bent but Not Broken"

5 "You Could've Had Everything"

6 "I'm Trying"

7 "I Won't Say I'm Sorry"

8 "Bill of Goods"

9 "No Authority"

10 "Velocity"

11 "A-OK"

12 "All For Nothing"

13 "I Want"

14 "Blind"

15 "It's Not Over"

16 "Disconnected"

* Fonte: Setlistfm

Serviço:

“Flip Fest” , com Face to Face (EUA), Sugar Kane (PR), Backdrop Falls e Switch Stance. Sexta-feira (5 de julho), 21h, no Órbita Bar (R. Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingressos à venda nas lojas Planet Cd’s, Jazigo e Clikks. Ingressos online no link.