"Fã noiva" reencontra Sandy em Fortaleza, entrega presente e consegue lembrança especial do show

Ao contrário do ditado, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. A cearense Paula Alexandre, que chamou atenção ao subir no palco de Sandy vestida de noiva, em novembro do ano passado, conseguiu reencontrar a cantora na madrugada deste sábado (20), após o show da turnê "Nossa História".

O momento aconteceu no saguão do hotel de luxo onde os ídolos se hospedaram, na Beira Mar. "Saí três músicas antes do fim do show e corri pro hotel. Daí só podia ficar dentro quem estava hospedado, então só tinha umas 10 pessoas".

A cearense entregou uma boneca, réplica de Sandy vestida de noiva, confeccionada por uma artesã de Fortaleza. "Foi uma forma de lembrar o dia que ela me fez tão feliz", conta.

Cearense entregou uma boneca para Sandy, réplica da cantora vestida de noivaFOTO: DIVULGAÇÃO Cearense entregou uma boneca para Sandy, réplica da cantora vestida de noivaFOTO: ARQUIVO PESSOAL Fã pegou a palheta de Junior durante passagem de som FOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

"Ela foi muito simpática e super fofa. Recebeu o presente e agradeceu. Disse 'Gente, que coisa mais linda'", relembra a advogada de Iguatu, que ainda tirou uma selfie com a estrela.

O dia da apresentação de Sandy e Junior na Capital já havia garantido um outro momento inesquecível para a cearense. Ela conseguiu pegar a palheta usada pelo cantor na passagem de som aberta para o público. "Ele jogou, eu só fiz estender o braço e ela caiu na minha mão. Foi inacreditável".