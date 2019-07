Fã de Sandy e Junior diz ter sido demitido após mentir para ver dupla no Altas Horas

O amor de Lucas Diniz por Sandy e Junior é tão grande que ele arriscou seu emprego para ver a dupla de pertinho no Altas Horas (Globo).

A história do estudante de jornalismo de 29 anos foi contada por ele em seu perfil no Instagram. Fã incondicional da dupla, Lucas inventou uma desculpa na empresa onde trabalhava, no Rio de Janeiro, para viajar até São Paulo a convite do fã-clube de Sandy e Junior. Ele conseguiu uma vaga na plateia do Altas Horas para acompanhar a gravação de um programa com a dupla.

"Quando se trata de sonhos a gente corre atrás", escreveu Lucas. Para seu plano dar certo, o estudante se ateve aos detalhes: inventou uma história para o chefe, e no dia da gravação usou uma roupa discreta e tentou não chamar atenção das câmeras. O plano, no entanto, foi por água abaixo quando Serginho Groisman apontou para ele, que chorava compulsivamente, e brincou: "Você está ganhando o chorômetro".

Nesta hora, as câmeras, a plateia e até Sandy olharam para o estudante. O vídeo acabou chegando nas mãos do chefe, com quem ele afirma que a relação já estava "enfraquecida" após ele ter comprado o ingresso para o show da dupla no meio do expediente. Não deu outra, chegando de volta no Rio, Lucas acabou perdendo seu emprego, conforme relatou na rede social.

"Esse é um pedaço da minha história e tenho muito orgulho de pertencer a uma geração que tem Sandy e Junior como ídolos", escreveu.