Exposição retrata bordado de seios de mulheres que passaram pelo câncer de mama

O Projeto Bordando Sonhos, realizado pela Associação Nossa Casa de Apoio, promove a exposição “Reflorescer”, inspirada em mulheres que passaram ou estão passando pelo tratamento do câncer de mama. Os bordados expostos contam, por meio do formato dos seios, entre linhas e tecidos, as histórias de vida e superação das artistas. A abertura acontecerá no dia 02 de outubro, às 19h e permanecerá durante todo o mês de outubro para visitação gratuita, de terça a domingo, das 9h às 21h.

A iniciativa nasceu da vontade de levar mais uma possibilidade aos que passaram pelo câncer e de aprender o trabalho manual de bordar. A ideia é que essas pessoas saiam de sua rotina, da pressão do tratamento e tirem um momento para si", explica Daniele Castelo Branco, vice-presidente da Associação Nossa Casa.

“Participar do bordado e dessa exposição é uma experiência única. Estou muito ansiosa e com expectativa que ocorra tudo cem por cento. Eu nunca havia pego em tecido e agulha para bordar, mas como gosto de desafios, me propus a participar do Bordando Sonhos e me surpreendi com o resultado”, diz Edna Silva, participante da exposição.

O trabalho exposto pelas mulheres, em sua maioria mastectomizadas, foi criado pela professora Iara Reis, e com o apoio do Grupo Amigas Entrelinhas, as pacientes conseguiram desenvolver a habilidade de bordar.

Serviço

Abertura Exposição Florescer

Dia: 02 de outubro de 2019

Horário: 19h

Local: Casa Bendita

Endereço: Av. Rui Barbosa, 888, Meireles

Gratuito