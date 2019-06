Exposição "Reino Submerso" traz fotografias subaquáticas de cearense

Existem mais coisas entre o fundo do mar e a superfície da água nos oceanos do que possamos, em terra, imaginar. Se o mar é azul, dentro dele a natureza tem todas as cores. Essa riqueza pode ser conferida na exposição Reino Submerso, do fotógrafo Ruver Bandeira, em cartaz na III Semana do Mar, que acontece neste fim de semana em Fortaleza. Cearense apaixonado pelo mergulho, Ruver percorre as águas de todos os oceanos do Planeta para registrar a realeza da vida marinha.



Suas fotos surpreendentes mostram uma face desconhecida, para a maioria de nós, do mar, incluindo os verdes mares cearenses. “É uma paixão, para mim, a fotografia subaquática. Estou sempre buscando aprender mais, conhecer novos lugares, exercitar a fotografia”, afirma Ruver Bandeira. Está, há alguns anos, no pódio dos melhores fotógrafos subaquáticos do País. É bicampeão do Prime Brasil de Foto Sub, além de medalha de prata no global Mares Underwater Photo Marathon, organizado neste ano na Croácia com participantes de todo o mundo.



"Sereia". Foto integra exposição Reino Submerso Ruver Bandeira



A exposição Reino Submerso segue em cartaz dentro da programação da III Semana do Mar, evento gratuito que acontece no Iate Clube de Fortaleza e discute, em palestras, oficinas, exposições e debates, o mar sob as mais diversas vertentes, em ciência, turismo, economia e cultura. O tema principal deste ano é a pilhagem de naufrágios. O Estado do Ceará possui mais de 90 embarcações naufragados em toda a sua costa, algumas de importante valor histórico e turístico. A Semar acontece até domingo, 9 de junho, de 8h às 17h, com entrada gratuita e programação para toda a família.