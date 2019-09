Exposição no Dragão do Mar discute o avanço das marés em localidades da orla cearense

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC), localizado no Dragão do Mar, ganha nesta sexta-feira (6), a partir das 18h, uma nova exposição. "Linha de Costa", realizada por Marília Oliveira e Régis Amora – que formam o Descoletivo – em parceria com Thadeu Dias, reúne fotografias, instalação de objetos, desenho, pintura e palavra em obras que discutem o avanço das marés em localidades da orla cearense e sua consequente destruição.

Após um ano de visitas às praias de Iparana, Pacheco, Icaraí e Taíba – no litoral oeste – e as praias de Balbino, Caponga, Presídio e Iguape – no litoral leste –, sob a curadoria de Bitu Cassundé, os artistas teceram narrativas que misturam dados científicos, memórias de anônimos, autobiografia, apropriação e fabulação.

"Linha de Costa" pensa um “relicário do presente” das localidades visitadas, aponta para a urgência de um plano político, ambiental e econômico que atue na preservação destas cidades e dos ecossistemas estuarinos, de foz e próximos à costa.

A exposição abre caminho para o onírico e a memória destas paisagens, em uma tentativa de guardar imagens que, segundo assinalam pesquisadores da área, tendem a desaparecer nos próximos anos, dado o avanço do mar.

Expandindo o espaço da galeria, a obra também se desdobra em uma galeria virtual em que os espectadores poderão fazer upload de fotografias, desenhos, pinturas e imagens diversas que componham suas memórias e experiências relacionadas às praias dialogadas na pesquisa dos artistas.

Serviço

Abertura da exposição “Linha de Costa”. Dia 6 de setembro, às 18h, no MAC – Museu de Arte Contemporânea do Ceará (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Visitação até dia 27 de outubro: De terça a sexta, das 9h às 19h (acesso até as 18h30); e aos sábados e domingos, das 14h às 21h (acesso até as 20h30). Acesso gratuito.