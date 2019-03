Exposição em homenagem a Sérvulo Esmeraldo abre as portas em São Paulo nesta semana

O talento do cearense Sérvulo Esmeraldo será revisitado em uma exposição no Instituto de Arte Contemporânea (IAC), Museu de Belas Artes de São Paulo, a partir desta quinta-feira (14). A mostra é a primeira de várias que devem marcar 2019, o ano em que o artista completaria 90 anos de vida.

Intitulada "Sérvulo Esmeraldo: Linguagens múltiplas", a exposição aborda a fase produtiva do cearense entre 1957 e o final dos anos 1970, quando ele morava em Paris, e apresenta os processos desenvolvidos pelo artista durante esse período, além de destacar as distintas facetas criativas.

Nela serão apresentados projetos, maquetes, desenhos, esculturas, esboços, pinturas, gravuras e matrizes que darão ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais Esmeraldo, definido pelo IAC como "um artista inquieto, pesquisador, original e fundamental para a compreensão da arte produzida no período".

Exposição em São Paulo levará anos de produção do artista em Paris FOTO: DIVULGAÇÃO

"Acho importante e fico muito feliz que a primeira exposição nesse ano celebrativo seja em São Paulo. Foi lá que ele decolou artisticamente. Foi lá que ele se deu conta que essa era a vocação dele, que não tinha outra escolha: o destino era ser artista", declarou a viúva e fundadora do Instituto Sérvulo Esmeraldo, Dodora Guimarães, que estará na abertura da mostra, na quarta-feira (13).

No último 27 de fevereiro, data em que o cratense faria aniversário, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult) promoveu a abertura do "Ano Cultural Sérvulo Esmeraldo". O projeto é promover ao longo dos próximos meses uma série de exposições e atividades em torno da arte do célebre conterrâneo.

Serviço

Sérvulo Esmeraldo: Linguagens múltiplas

Período: de 14 de março à 1º de junho de 2019

Horário de Funcionamento: De segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados, das 10h às 16h. Fecha aos domingos

Local: Instituto de Arte Contemporânea (IAC) e Museu Belas Artes de São Paulo

Endereço: R. Dr. Álvaro Alvim, 76 (Muba)e 90, 1º andar (IAC) - Vila Mariana, São Paulo

Telefone: (11) 3255-2009

Site: IAC Brasil