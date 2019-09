Exposição comemora os 45 anos de arte de José Mesquita

O artista José Mesquita apresenta obras inéditas de reilutas do abstracionismo na exposição Cor é Forma, a partir de 17 de setembro, no Espaço Cultural Ana Amélia no Hotel Sonata de Iracema. A mostra marca seus 45 anos de arte e a curadoria é assinada pelo artista plástico Jorge Luiz. A visitação é gratuita e acontece diariamente, de 7h às 22h.

Segundo Mesquita a proposta da curadoria é "proporcionar aos visitantes a visualização da trajetória pictórica que me trouxe até aqui”. Por isso, além das criações mais atuais, a mostra reserva um espaço para mostrar alguns trabalhos que representam, cronologicamente, as diversas fases pelas quais José Mesquita passou ao longo dessas mais de quatro décadas.

No início de sua carreira, suas pinturas remetiam ao movimento francês do início do século XX, conhecido como Fauvismo, em que a composição da obra ficava em segundo plano diante das qualidades expressivas a serem criadas a cada leitura e interpretação. Nesse mesmo sentido, se encantou com o expressionismo alemão do Grupo Die Brücke. “Posso assim dizer que essas foram as primeiras influências que me direcionaram para o que pinto hoje”, explica o artista.

Sobre as inspirações, José Mesquita acredita que a escritora Clarice Lispector traduz todo esse universo. “Na arte, a inspiração tem um toque de magia, porque é uma coisa absoluta, inexplicável. Não creio que venha de fora para dentro, de forças sobrenaturais. Suponho que emerge do mais profundo eu da pessoa, do inconsciente individual, coletivo e cósmico”.

“No meu caso, o olhar e o inconsciente que captam – à minha revelia – volumes, texturas, cores, luzes e sombras, das imagens armazenadas na memória ao longo desses anos todos, findando em um conjunto sensorial que irão compor as obras”, diz o artista. Sua arte, sob o olhar do curador, se apresenta como “a mais pura arte brasileira primitivista” na mostra Cor é Forma.

Serviço:

Exposição Cor é Forma

Dia: de 17 de setembro a 16 de outubro

Local: Espaço Cultural Ana Amélia - Hotel Sonata de Iracema

Endereço: Av. Beira Mar, 848, Praia de Iracema

Visitação: diariamente, das 7h às 22h

Gratuita