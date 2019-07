ExpoEvangélica 2019 traz mais de 40 atrações da música gospel para Fortaleza

O mês das férias em Fortaleza promete movimentar a comunidade cristã. A Expoevangélica acontece de 03 a 06 de julho, no Centro de Eventos do Ceará e chega a sua 14ª edição consolidada como uma das maiores feiras do segmento gospel do país. A cerimônia de abertura será no próximo dia 03 de julho, às 14h, no Pavilhão Oeste, Portão A - Salões Pecém e Taíba do CEC. Ao todo, 40 atrações musicais entre artistas regionais e nacionais vão passar pelo palco da ExpoEvangélica. Nomes como Aline Barros, André e Felipe, Cristina Mel, Daniela Araújo, Eli Soares, Gabriela Gomes, Priscilla Alcântara, Robinson Monteiro e Ton Carfi são algumas já estão confirmadas. Outras atrações serão divulgadas até o início do evento.

Além das apresentações musicais, a feira une tecnologia, literatura e empresas do seguimento gospel, fomentando assim o setor evangélico e reunindo, no estado do Ceará, empresários de todo o país que atuam neste mercado que, concomitantemente, sustenta projetos de grande relevância social. Para a edição de 2019, a ExpoEvangélica conta com uma megaestrutura para mais de 70 expositores e 80 stands.

De acordo com a previsão do presidente da feira, Francisco Everton, a ExpoEvangélica deve receber mais de 20 mil visitantes durante os quatros dias do evento, além disso, gerar cerca de 1.000 empregos temporários diretos e indiretos. Estima-se o movimento de mais de três milhões de reais na economia do estado, por meio dos negócios realizados durante e pós-feira.

A programação da Expoevangélica inclui palestras, ministrações, tarde de autógrafos e shows de vários estilos musicais. As atrações que sobem ao palco da feira, fazem parte de algumas das principais gravadoras e produtoras do Brasil como Sony Music, Som Livre, Universal Music Group, Warner Music, Labidad, Central Gospel e Fonte Produções. Até a abertura do evento, serão confirmadas mais artistas.

De quarta à sexta-feira, os shows terão início às 17h. No sábado, a programação inicia às 10h da manhã com uma palestra direcionada para as mulheres. Às 14h será realizado o Projeto Expo Infantil com atrações voltadas para as crianças e a partir das 17h, os shows com as atrações principais.

Para ter acesso ao passaporte diário da Expoevangélica 2019, basta realizar a doação de 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados a projetos sociais e missionários no sertão do Ceará e na África. Com essa forma de ingresso desde a primeira edição, a Expoevangélica já doou mais de 200 toneladas de alimentos.

Serviço:

Expoevangélica – De 3 a 6 de julho de 2019

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Cerimônia de abertura será no Pavilhão Oeste)

Entrada pelo Portão A. Salões Pecém e Taíba

Horários: Quarta a Sexta – 14h às 22h / Sábado – 10h às 22h

Informações: 85 9 8748.8452 / 85 9 8103.3018

Entrada: 1kg de Alimento não perecível por dia

Programação completa: www.expoevangelica.com.br