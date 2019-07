Expocrato, romarias e Festa do Pau da Bandeira marcam o calendário de eventos do Crajubar

Duas das vocações do Cariri, a cultura popular e a religiosidade construíram a reputação dos grandes eventos na região Sul do Ceará. No Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha - a tríade de munícipios caririenses mais populosos (o "Crajubar"), o calendário cultural passa a se consolidar ainda no século XIX, com as primeiras mobilizações das romarias. Atraídos pelos "milagres" do Padre Cícero, os romeiros começaram a debandar de suas cidades, em direção a Juazeiro. Hoje, as romarias acontecem durante todo o ano, celebrando diversas memórias, a exemplo da morte do Padre Cícero, e santidades, como Nossa Senhora das Dores.

Em paralelo, a Festa do Pau de Santo Antônio, em Barbalha, ganhou força ao ponto de ser reconhecida hoje, como patrimônio cultural imaterial pelos governos federal e estadual. Mais nova e afinada à cultura contemporânea, a Expocrato ampliou o próposito das primeiras edições, quando passou a realizar uma grande feira agropecuária e se tornou, também, um festival de entretenimento.

Expocrato

No início da década de 1940, o então prefeito do Crato, Wilson Gonçalves, e o pecuarista Pedro Felício Cavalcanti tinham a ideia de realizar um grande evento agropecuário na cidade. A primeira edição da Expocrato, em 1944, foi única até nove anos depois: com a Segunda Guerra Mundial, o projeto só voltou ao calendário do município em 1953. A exposição ganhou uma dimensão bem maior em relação à ideia inicial e se tornou um megaevento de entretenimento. Hoje, reúne milhares de pessoas durante oito dias (a data é móvel, mas sempre ocorre no mês de julho) e está inserida no circuito de grandes nomes do forró, sertanejo e da música pop. Ano passado, 500 mil pessoas compareceram ao Festival Expocrato. De 13 a 21 de julho deste ano, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, nomes como Gusttavo Lima, Anitta, Wesley Safadão, Xand Avião e Simone e Simaria são destaques da programação, que reúne mais de 50 atrações.

Público da Expocrato 2018, durante o show de Leo Santana

Romarias

A tradição das romarias em Juazeiro do Norte (CE) remonta há 130 anos, quando, mobilizada pela liderança de Padre Cícero, a comunidade passou a receber gente atraída pelas notícias dos "milagres" do líder religioso. A de Finados, uma das mais tradicionais do País, acontece há quase 85 anos. O movimento começou logo após o falecimento do Padre Cícero, em julho de 1934. Outras manifestações cresceram no decorrer da história do Cariri no século XX. A de Nossa Senhora das Candeias acontece de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. No dia 24 de março, a mobilização ocorre em homenagem ao nascimento do Padre Cícero. A de 20 julho rememora a partida do sacerdote. E, em setembro, a tradição celebra Nossa Senhora das Dores. Os fiéis costumam encerrar as romarias com a realização da Missa dos Chapéus. As celebrações marcam a despedida dos devotos e ocorrem na Capela do Socorro, onde o corpo do Padre Cícero está sepultado, ou na matriz de Nossa Senhora das Dores.

Romaria de Finados em Juazeiro do Norte, no ano passado Foto: Antônio Rodrigues

Festa do Pau de Santo Antônio

Há 91 anos, o município de Barbalha celebra a Festa do Pau de Santo Antônio. O santo é padroeiro da cidade e o festejo já foi reconhecido, pelo Iphan, como patrimônio cultural imaterial da nação. O reconhecimento é pioneiro no Estado. Em 2018, ganhou o mesmo título, pelo governo estadual. A cerimônia envolve o costume de erguer um grande tronco de árvore em frente à Igreja Matriz de Barbalha, para receber a bandeira de Santo Antônio. O domingo do carregamento do pau da bandeira tem data móvel (fins de maio e início de junho). Neste dia, a cidade de 60 mil habitantes vê as ruas se encherem de sons e cores, com a participação de turistas e grupos regionais como bandas cabaçais e reisados. Em 2019, cerca de 200 homens participaram do carregamento do tronco no último dia 2 de junho, reunindo cerca de 600 mil pessoas na celebração. A programação de orações e festas prossegue até o dia 13 de junho, data em homenagem ao santo casamenteiro. Ah! Há uma crença de quem pega no "pau do santo Antônio", que fica hasteado em frente à igreja matriz, realiza o sonho de subir ao altar.