Exercícios, BBB 20 e até pintura: veja o que os famosos têm feito durante a quarentena

O período de quarentena é um momento de isolamento social e a recomendação dos principais órgãos de saúde é para que ninguém deixe suas casas.

E já que o coronavírus não dá trégua, artistas aproveitam o momento em família para poderem colocar academia, a beleza e até os talentos com pintura em dia.

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou o tempo livre em casa para ficar com sua filha mais velha, Rafa Justus. "Colorindo nossa quarentena! Aproveitando para me divertir e usar a criatividade com minha filhota Rafinha", postou ela ao mostrar suas pinturas.

Bruna Marquezine ficou o dia todo falando e mostrando conteúdos sobre o BBB 20. Aliás, falar e repercutir os acontecimentos do reality já são coisas obrigatórias para a atriz

O cantor Luan Santana foi levantar pesos na sua academia própria. O coronavírus em Luan Santana foi descartado após ele sentir irritação na garganta. Enquanto ele fortalecia os músculos, Angélica fortalecia a mente da criançada em casa.

Ela resolveu colocar os filhos para estudar. "Por aqui todos na missão. Conscientes da importância desse momento, que devemos ficar em casa cuidando uns dos outros. E principalmente não colocando ninguém em risco", publicou.

A cantora Ivete Sangalo começou a testar produtos de beleza e mostrar aos seguidores. E não foi só isso que ela fez. "Já fiz máscara, já estudei com meu filho, já fiz show de teatro, já imitei todos os bichos, já lavei as mãos, já usei álcool gel e já fiz pipoca."

O apresentador Marcos Mion usou suas redes sociais e o tempo livre para tentar conscientizar o maior número de pessoas para o perigo de contaminação do coronavírus. Rodrigo Faro, por sua vez, levou a filha para a piscina e brincou de fazer coreografias com a jovem.

Há também aqueles artistas que decidiram fazer apresentações online de música. Paula Fernandes também marcou um show virtual, só com voz e violão, para a última terça-feira (17) pelas redes sociais.

O mesmo foi feito pela sambista Teresa Cristina, pelo cantor Leoni e pela dupla sertaneja Matheus & Kauan.

Até o cantor John Legend fez uma apresentação ao vivo por suas redes sociais assim como Miley Cyrus.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.