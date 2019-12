Ex-noivo de Thayse Teixeira se pronuncia sobre suposta traição

Com a saída do reality show, a vida de Thayse Teixeira já se movimentou. A 'Dona do Cariri' recebeu vídeos que mostravam uma suposta traição do noivo, Eduardo Veloso.

Nesta sexta-feira (6), ele se pronunciou acerca da situação e afirmou estar 'de consciência limpa e não arrependido, pois não houve nada'.

"Não tem porquê eu dar explicação, eu estou tranquilo. Só teve relação de amizade, de trabalho, porque a gente se via todo dia", afirmou.

O ex-noivo de Thayse revelou ainda ter desativado a conta no Instagram pois vem recebendo ameaças e ataques.

Na segunda-feira (2), a influencer digital publicou série de vídeos contando sobre o caso. "Eu vou embora desse Brasil, eu estou indignada! Depois que o cão botou os pés no inferno a primeira coisa que ele criou foi a p&t*".

No mesmo dia, Thayse oficializou o término nas redes sociais. "As pessoas têm livre arbítrio. Tudo o que a gente faz tem um preço. Ele me devia satisfação, não ela. Que isso sirva de referência. Eu tenho certeza que Deus não escreve a história de ninguém sem final".