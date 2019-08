Ex-Kid Abelha, George Israel realiza show em Fortaleza na Praia do Futuro

Um sax especial da cena eletrônica e pop estará com show em Fortaleza, neste sábado (31).O ex-Kid Abelha George Israel, acompanhado de DJs, coloca os solos de saxofone na música eletrônica com grandes hits. A apresentação também conta com improvisos e pitadas de algumas sons clássicos.



O evento, realizado na Guarderia Brasil, acontecerá ao pôr do sol. Não haverá venda de ingressos. É só chegar e curtir. O show contará também com a participação do Dj André Guerreiro e do Dj Barrocas.

George foi membro do Kid Abelha desde a formação em 1981, e mantém carreira solo desde 2007. Como compositor, tem 80 canções gravadas com a parceira Paula Toller. Com Cazuza, foram 18 canções. Junto com Paula Toller e Bruno Fortunato gravou 15 discos com o Kid Abelha.

Serviço

Guarderia Brasil

Av. Clóvis Arrais Maia, 4451 - Praia do Futuro

informações: 85.3110.7253