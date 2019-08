Ex-integrante do t.AT.u., Lena Katina faz show em Fortaleza em novembro

A capital cearense será uma das duas cidades brasileiras a receber, em novembro, o show de Lena Katina, que ficou conhecida mundialmente por integrar o grupo russo t.A.T.u. ao lado de Julia Volkova. O show em Fortaleza será no dia 16, no Complexo Armazém.

Os ingressos começam a ser vendidos online nesta quinta-feira (15). A entrada custará R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira). Já o meet&greet com direito a tirar foto com a cantora terá o preço de R$ 250.

Lena Katina vem para Fortaleza para apresentar o novo álbum em russo “Mono”, lançado no mês passado.Na carreira com a dupla, colecionou sucessos como “All Things She Said”, “Not Gonna Get Us” e “All About Us”.

A cantora se apresenta ainda em São Paulo. Essa será a segunda vez que ela passará pela cidade. Em 2013, Lena realizou um show único lá com o primeiro CD “This Is Who I Am”.

Serviço

Lena Katina

Data: 16 de novembro

Local: Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Ingressos: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira) \ R$ 250 (meet&greet)

Venda de ingressos no site Sympla